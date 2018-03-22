Социальные пенсии повысят с 1 апреля

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Об этом он сообщил на заседании правительства.

"Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей", — сказал Медведев.

По его словам, надбавку получат четыре миллиона человек.

Он отметил, что перерасчет также коснется выплат, размер которых зависит от роста социальной пенсии.

Позднее на сайте правительства опубликовали текст соответствующего постановления. Согласно документу, прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8081 рубль, за 2017 год — 8315 рублей, индекс роста — 1,029. Таким образом, коэффициент индексации зафиксируют на уровне 1,029.

Расходы на проведение индексации пенсий и других социальных выплат превысят 9,5 миллиарда рублей. При этом средняя величина надбавки составит 255 рублей.

Индексация выше инфляции

В среду министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что его ведомство занимается разработкой предложений по индексации пенсий выше уровня инфляции.

"Мы с вами будем в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019 —2021 годов, готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставленных президентом", — сказал он.

Министр отметил, что подобную индексацию уже провели в этом году. Ее размер составил 3,7%.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что для "опережающего" повышения пенсий необходимо поддерживать рост экономики.

"Если будут исполнены те планы и те ожидания по росту производительности труда, росту нашей экономики, то средств будет достаточно для того, чтобы выполнить все наказы (президента). Сейчас идут расчеты", — сказала она.

Поручения Федеральному Собранию

Во время выступления с ежегодным послание перед Федеральным Собранием Владимир Путин обратил внимание на необходимость регулярного "опережающего" перерасчета социальных выплат.

"Главное — мы должны добиться увеличения размеров пенсии, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию", — сказал глава государства.

По словам Путина, основной целью социальной политики государства должно стать снижение уровня бедности и обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан.