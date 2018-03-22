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Экономика

Аналитики рассказали, как рост ставки ФРС повлияет на стоимость займов

16:1222.03.2018
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США. Архивное фотоГерб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Елена Лыкова. Дальнейшее повышение ставки ФРС США приведет к росту стоимости зарубежных заимствований для отечественных банков и корпораций, однако сейчас в условиях геополитической напряженности это единичные случаи, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Денежные купюры
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В среду ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также улучшил прогноз по росту экономики США на 2018 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год — до 2,4% с 2,1%. Прогноз по инфляции на текущий год остался на уровне 1,9%. Прогноз по безработице понижен до 3,8% с 3,9%.

При этом регулятор несколько разочаровал инвесторов, сообщив, что по-прежнему прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году — до среднего уровня в 2,25%.

Заимствования станут дороже

Для экспортеров и обслуживающих банков, а также государства подорожают кредиты в долларах, считает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Повышение ставки ФРС влияет на стоимость внешних заимствований для российских банков и корпораций опосредованно – через влияние на доходности американских казначейских облигаций, выступающих в роли базовых долларовых доходностей, отмечает Алексей Тихонов, главный аналитик Бинбанка.

В результате повышения ставки ФРС стоимость заимствований подорожает, однако не настолько, чтобы это нашло отражение в динамике реального сектора российской экономики, считает он. Помимо этого, снижение стоимости заимствований на внутреннем рынке снижает потребность российских компаний в привлечении средств за рубежом, добавляет аналитик.

"Повышение не носит разовый характер, это тренд. К концу года ставка ФРС может составить 2,25%. Рост ставки в долгосрочном плане будет способствовать не только увеличению стоимости обслуживания долга, но и повышению цен на импорт. Цена на экспортное сырье, в том числе, нефть, при этом также будет расти, но цены на сырье больше зависимы от общерыночных факторов. Экспортеры будут вынуждены добиваться повышения тарифов на внутреннем рынке, чтобы финансировать растущие расходы. Это означает рост инфляции в стране", — комментирует ситуацию Георгий Ващенко.

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Директору по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимиру Брагину кажется, что американский регулятор отлично понимает, что нельзя допускать роста безработицы, так как это может привести к потере контроля над ситуацией и раскручиванию рецессионной спирали.

Как следствие, ФРС будет скорее склонна допускать перегрев экономики, чем ее замедление, то есть темп повышения ставки будет медленнее, чем анонсируется, считает он. "Из-за этого мы полагаем, что потенциал роста доходностей казначейских облигаций, особенно длинных, сейчас очень ограничен, а значит, не следует ожидать и серьезного роста стоимости заимствований в долларах для других качественных заемщиков, в том числе, России", — добавляет эксперт.

Единичные случаи

"Безусловно, удорожание денег влечет за собой и удорожание внешних заимствований, но в условиях текущей геополитики для нас это не слишком страшно", — говорит начальник отдела по работе с клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Сергей Королев.

Денежные купюры России и США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С учетом санкций наши крупные компании практически не занимают средства на западных рынках (кроме "Газпрома"), если предположить, что они вернутся к этой практике, то рост ставки означает удорожание заемных средств для заемщика, подтверждает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

"Что же касается влияния решения ФРС на отечественные банки и реальный сектор, то оно с 2014 года носит весьма ограниченный характер. Так, с введением санкций со стороны США в отношении России практически закрылась возможность кредитования российских финансовых институтов и корпораций на Западе", — говорит аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

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