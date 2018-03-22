Минфин представит предложения по реализации послания Путина

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство финансов РФ в ближайшее время представит предложения по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"В ближайшее время мы сможем представить вам наши предложения", — сказал Силуанов на встрече с Путиным, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Министр добавил, что ведомство рассчитывает "отработать" такие предложения вместе с парламентариями в весеннюю сессию.

"Мы надеемся тоже на то, что большинство решений для реализации тех задач, которые поставлены в послании, мы сможем отработать вместе с нашими парламентариями в весеннюю сессию в текущем году", — отметил он.