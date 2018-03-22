В Минфине не видят рисков образования "пузыря" в потребкредитовании

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рисков образования "пузыря" в сегменте потребительского кредитования нет, но ситуация в сфере микрофинансирования требует внимания, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Мы понимаем, что они находятся в таком положении, когда позволяют не до конца выполнять нормы, которые возлагаются на банки. Если им что-то не нравится, они просто выходят за реестр и продолжают свою деятельность на нелегальной основе. Здесь у нас есть целый ряд законопроектов, направленных на то, чтобы с микрофинансовыми организациями тоже навести порядок", — заключил Моисеев.
Накануне глава Сбербанка Герман Греф также заявил, что не видит признаков возможности возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования.
Банк России в октябре опубликовал консультативный доклад, согласно которому он хочет ограничивать риски сектора потребительского кредитования через показатель PTI (payment to income — отношение ежемесячного платежа заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). По разработанной ЦБ концепции расчета показателя долговой нагрузки физлиц, максимальный размер кредита, в пределах которого кредитор не обязан рассчитывать этот показатель, составляет 7 тысяч рублей.
В качестве альтернативного показателя расчета долговой нагрузки заемщиков-физлиц ЦБ рассматривал помимо PTI показатель DTI.