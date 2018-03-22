Более 300 товаров размещены в каталоге Made in Russia за два месяца работы

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Более 300 товаров российских производителей размещены в электронном каталоге Made in Russia за первые два месяца его работы, сообщила пресс-служба "Российского экспортного центра" (РЭЦ).

Отмечается, что всего в каталоге представлено более 80 производителей разных отраслей от пищевой промышленности до металлообработки. На 1 марта 2018 года участники проекта получили более 30 запросов от иностранных покупателей. Продукция, размещенная в электронном каталоге, уже прошла бесплатную систему добровольной сертификации и получила разрешение на использование маркировки Made in Russia. Данные товары планируется экспортировать в 20 стран мира — такие как Израиль, Канада, Китай, США, Швейцария и другие.

"Главная задача программы на 2018 год — значительное расширение товарной номенклатуры и увеличение функциональных возможностей площадки. Перед нами в этом году стоит задача сертифицировать не менее 85 компаний, но смею предположить, что их количество превысит этот показатель. Интерес к программе со стороны экспортеров очень высок", — приводятся в сообщении слова управляющего директора группы РЭЦ по внешним связям и коммуникациям Веры Подгузовой.

На сайте каталога в будущем будут представлены не только товары, но и услуги — например, образование и внутренний туризм, отмечает Подгузова. Кроме того, в ближайшее время появятся новые возможности для продвижения каталога и его участников. Разрабатываются тематические страницы, на сайте скоро появится каталог брендов и тематические промокаталоги, которые помогут импортерам познакомиться с локальной, крафтовой продукцией.

Made in Russia — это каталог российских производителей и их товаров, ориентированный на международных покупателей. Сайт работает на 8 языках и адаптирован под специфику разных регионов. Каталог продвигается на рынках, наиболее приоритетных для российских экспортеров — в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока, а также ЕС. Каталог запущен РЭЦ в конце декабря 2017 года, его главная задача — продвижение российской продукции за рубежом под единым страновым брендом.