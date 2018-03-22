Обсуждение изменения налогов продолжается, заявил Песков

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Обсуждения касательно налоговых новаций в РФ, в том числе в отношении налога на доход физических лиц (НДФЛ), продолжаются, никаких решений пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения НДФЛ в России с нынешних 13%, и если такое решение будет властями признано целесообразным, то полученные дополнительные доходы бюджета должны быть направлены на образование и здравоохранение.

"Что касается налоговых дел, конечно, сначала должна быть сформулирована позиция правительства, кабинета министров. Пока еще обсуждения продолжаются, и каких-либо решений в этом контексте не принималось", — сказал Песков.

При этом он выразил желание все же переадресовать вопрос кабинету министров.

"Здесь я все-таки переадресовал бы этот вопрос кабинету министров", — подытожил пресс-секретарь президента.

Возможность повышения налога на доходы физических лиц с 13% до 15% обсуждалась на одном из первых после президентских выборов совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, написала газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на федеральных чиновников. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила газете, что в кабинете обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения.