Дворкович рассказал о тенденциях экономической политики

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Власти РФ не намерены совершать "революционные движения" в экономической политике, мы движемся планомерно в верном направлении, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"У нас нет намерения совершать революционные действия в экономической политике. Где-то есть проблемы, но в целом, магистрально, считаем, что движемся правильно. И президент в послании об этом достаточно четко сказал, совсем недавно выступая перед Федеральным собранием и обращаясь в том числе к гражданам России в целом", — сказал Дворкович, общаясь со студентами РЭУ им. Плеханова.