Forbes назвал самые надежные банки в России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Forbes составил рейтинг 100 надежных российских банков 2018 года, первое место в нем занял Росбанк, сообщает издание.
Все банки-участники прошлогоднего рейтинга надежности смогли пережить продолжающуюся зачистку финансового сектора Банком России: никто из них не был лишен лицензии, банки лишь переходили под контроль государства, отмечает издание.
"Государственные банки продолжают наращивать свое влияние в банковском секторе. Если в прошлом году в группе банков с наивысшей надежностью было четыре госигрока, то теперь их стало пять. Также сократилось число частных игроков, во второй группе надежности были национализированы банк "ФК Открытие" и Промсвязьбанк", — отмечает издание.