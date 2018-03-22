Представитель Игоря Ротенберга опроверг данные о его связи с "Гонцом"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бизнесмен Игорь Ротенберг не принимал участие в покупке акций компании "Гонец" — единого оператора спутниковых систем связи госкорпорации "Роскосмос", сообщил сегодня РИА Новости официальный представитель бизнесмена.

Ранее издание "Коммерсант" опубликовало информацию о возможной покупке компаниями, аффилированными с Игорем Ротенбергом, 29% акций компании "Гонец".

"Мы опровергаем любую связь Игоря Ротенберга с компанией "Гонец", — сказал официальный представитель бизнесмена.

"Мы опровергаем опубликованную в СМИ информацию", — добавил он.