РФ и КНДР договорились о взаимодействии в транспорте, науке и образовании

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия и КНДР по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству подписали протокол, регламентирующий двустороннее взаимодействие в транспортной области, сфере науки, образования и других отраслях, сообщает посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в социальной сети Facebook.

Восьмое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР прошло в Пхеньяне 21-22 марта. Делегацию России, куда входили представители Минэкономразвития, МИД, Минтруда, Минобрнауки, Минтранса, МВД, Минприроды, Росрыболовства, других организаций и ведомств, а также коммерческих структур, возглавлял глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"По итогам двух дней напряженной работы с корейскими коллегами подписан итоговый протокол. Документ регламентирует двустороннее взаимодействие в области транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, науки, образования и так далее", — говорится в сообщении посольства РФ в КНДР.

Отмечается, что по обоюдному мнению участников заседания, выполнение достигнутых договоренностей и рекомендаций послужит делу укрепления сотрудничества между Россией и КНДР. В свою очередь посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что положения итогового протокола полностью соответствуют требованиям известных санкционных резолюций Совета Безопасности ООН.