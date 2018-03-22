ВЭБ отказался от идеи продать дочерние "Глобэкс" и Связь-банк, пишут СМИ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) отказался от идеи продать дочерние "Глобэкс" и Связь-банк после их объединения, — даже объединенный банк не вызовет интереса на рынке из-за большого объема проблемных и непрофильных активов, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Продать банки по одному также не получилось, хотя претенденты были. Среди тех, кто интересовался покупкой банков — НПФ "Благосостояние", структуры "Роснефти", Альфа-банк, УК "Лидер" (управляет пенсионными резервами "Газфонда"), совладелец банка "Восточный" Артем Аветисян и Казкоммерцбанк. Наиболее серьезный интерес, по данным источников газеты, проявляли структуры "Роснефти" и Аветисян. Сделку с Аветисяном, который собирался покупать банки через "Восточный" за 33 миллиарда рублей, летом 2017 года даже одобрил кредитный комитет ВЭБа. Однако вскоре была введена временная администрация в банк "Югра", который позже лишился лицензии, а "Глобэкс" выдал компаниям ее владельца Алексея Хотина кредиты на 20 миллиардов рублей.
В пресс-службе ВЭБа тем не менее настаивают, что продолжают искать возможности продажи дочерних банков, так как "управление коммерческими банками не является стратегическим направлением работы" госкорпорации, а объединение называют лишь "возможным". По данным источника, близкого к госкорпорации, планируется, что объединенный банк среди прочего будет обслуживать финансовые потоки и проекты ВЭБа.