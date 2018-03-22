Цены на нефть резко замедлили рост

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром колеблются в символическом плюсе после роста на 3% в среду на фоне данных о запасах в США и падения курса доллара на новостях от ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.54 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01% — до 69,48 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,09%, до 65,23 доллара за баррель. При этом в ходе торгов среды нефть обеих марок выросла в цене более чем на 3%.

"Нефть значительно подорожала на вечерних торгах, и дело здесь не только в повышении ставки. Данные по запасам (в США — ред.) за прошлую неделю показали неожиданное снижение, а также значительное сокращение запасов как бензина, так и дистиллятов", — сказал агентству Рейтер Уильям О'Локлин (William O'Loughlin), инвестиционный аналитик Rivkin Securities.

Как сообщило в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,3 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 2,6 миллиона баррелей — до 433,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 243,1 миллиона баррелей, а дистиллятов — на 2 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 131 миллиона баррелей.

Аналитики отмечают, что позитивным фактором для рынка нефти является также ослабление доллара. Давление на американскую валюту оказывают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор в среду ожидаемо повысил ставку до 1,5-1,75% годовых, но при этом заявил о планах еще два раза поднять ее в этом году, тогда как многие эксперты ожидали еще минимум три повышения. Слабость доллара способствует удешевлению нефти на мировых рынках, стимулируя спрос на нее.

Еще одним поддерживающим фактором для нефтяных котировок стали позитивные новости от мониторингового комитета ОПЕК+, который в среду объявил, что страны венского соглашения по снижению добычи нефти в феврале выполнили его на рекордные 138% после 133% в январе. Комитет также призвал страны, участвующие в венских договоренностях, рассмотреть варианты дальнейшей институционализации этого союза.