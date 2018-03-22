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Экономика

В США согласовали бюджет на полгода

06:1522.03.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Лидеры республиканцев и демократов в конгрессе согласовали проект бюджета до 30 сентября 2018 года, то есть до окончания финансового года. Проект бюджета, который должен быть принят до пятницы, распространили в среду в конгрессе.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Абсолютный рекорд: госдолг США достиг 21 триллиона долларов
Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предполагает крупный рост оборонных расходов, а также ассигнования на "борьбу с влиянием России" и военную поддержку Украины.

Бюджет будет нетипичным по своей продолжительности. Ранее конгресс из-за разногласий ведущих партий принимал временные бюджетные законы на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Очередной крайний срок принятия бюджета подходит в пятницу, 23 марта — к этому времени его должны принять обе палаты конгресса и подписать президент, иначе федеральное правительство может в третий раз за год остаться без финансирования.

Республиканцы и демократы согласовали бюджет в обход ряда приоритетов администрации Дональда Трампа. Демократы, которые в 2018 году дважды устраивали "закрытие" федерального правительства в отсутствие бюджета, в результате проиграли борьбу — некоторые их ключевые требования, такие как защита от депортации детей нелегальных иммигрантов, в новом бюджете не учтены.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
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Семьсот миллиардов на оборону

Проект бюджета предполагает 80-миллиардное увеличение расходов на оборону — до 700 миллиардов долларов. Деньги пойдут как на перевооружение Пентагона, так и на прибавку к жалованию военным — в среднем на 2,4%.

"Сегодня начало новой эры для вооруженных сил Соединенных Штатов. Крупнейший рост оборонных расходов за 15 лет позволяет начать устранять ущерб последнего десятилетия", — говорится в заявлении спикера палаты представителей Пола Райана. На протяжении ряда лет бюджет Пентагона подвергался секвестрированию.

Соглашение по бюджету позволит также расширить финансирование вооруженных сил и будет включать расходы на восстановление инфраструктуры, защиту школ от вооруженных людей, борьбу с эпидемией употребления лекарств-опиоидов, говорится в заявлении Райана. Кроме того, повышены ассигнования на правоохранительные органы и охрану границ, говорится в заявлении.

Вывеска улицы Уолл стрит в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Средства против России…

"Не менее 250 миллионов долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепления сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО", — говорится в проекте бюджета.

Кроме того, эти средства пойдут на "программы по укреплению демократии в России".

Конгресс также продлевает запрет на оказание финансовой помощи РФ, сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом" и накладывает ограничения на другие статьи сотрудничества с Россией.

…и на поддержку Украины

Конгресс США выделяет 200 миллионов на военную помощь Украине на оставшуюся часть 2018 года.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Средства выделяются Пентагону в координации с госдепартаментом на расходы, включающие "летальное оружие оборонительного характера", обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.

При этом накладываются определенные ограничения — например, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.

Кроме того, конгресс выделяет более 420 миллионов долларов на невоенную помощь Украине и свыше 105 миллионов — на поддержку Грузии.

ФБР и выборы

На фоне расследования "российского вмешательства в выборы", которое Москва отрицает, конгресс выделяет 380 миллионов долларов на защиту инфраструктуры выборов от кибератак.

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
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Это первые конкретные шаги такого рода после начала "российского расследования" в министерстве юстиции.

Кроме того, законопроект добавляет 307 миллионов долларов к запросу администрации на финансирование Федерального бюро расследований. Предполагается, что часть этих средств будет использоваться ФБР на контрразведку против России.

Стена на границе

Конгресс выделяет 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, которую намеревается построить президент Дональд Трамп, и на другие меры безопасности на границе, связанные с этим строительством.

Эта сумма очень далека от 25 миллиардов долларов, которые администрация первоначально запросила у конгресса на данные цели. Однако демократы, выступавшие против каких-либо ассигнований на строительство стены, потерпели поражение в процессе согласования бюджета.

Республиканцы заявляют, что за эти деньги будет построено до 90 миль (144 км) "физических барьеров" для замены нынешних невысоких заграждений. Демократы заявляют, что средства все же не пойдут на строительство бетонной стены, которую пообещал Трамп.

Контейнеровоз Glory китайской компании Cosco. Архивное фото
© AP Photo / Ben Margot
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Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды было ключевым обещанием Трампа в ходе предвыборной кампании.

При этом в проекте бюджета нет средств на защиту депортации детей нелегальных мигрантов — это был приоритет демократов. Зато и администрация Трампа не получила запрошенные деньги на укрепление безопасности на границе. Кроме того, конгресс не планирует наказывать "города-убежища", которые не выдают федеральным властям нелегальных иммигрантов.

Внутренняя повестка

Бюджет предполагает небольшое ужесточение правил по проверке людей, желающих купить оружие. Эти поправки поддержало даже могущественное оружейное лобби, так как они вряд ли приведут к замедлению продаж оружия. В настоящее время желающий купить огнестрельное оружие должен пройти проверку в федеральной базе данных, но эта база данных часто неполна, и процедуру проверки можно обойти.

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
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Кроме того, конгресс намерен подправить принятую в спешке в 2017 году налоговую реформу, которая предполагает сокращение налогов на 1,5 триллиона долларов за десятилетие. Некоторые явные технические ошибки в законе были устранены с разрешения демократов.

Конгресс создал фонд по борьбе с природными бедствиями на 20 миллиардов долларов, которые предполагается потратить за десятилетие. В основном эти средства пойдут на борьбу с лесными пожарами.

Также конгресс выделил 900 миллионов долларов на новый железнодорожный туннель под Гудзоном в Нью-Йорке вопреки требованию администрации Трампа.

Наконец, конгресс "убил" два дорогостоящих проекта, направленных на сокращение стоимости медицинской страховки. Лишь один из этих проектов должен был обойтись в 30 миллиардов долларов. Из-за ряда неудачных попыток реформировать здравоохранение стоимость медстраховки в США, и так одна из наиболее высоких в мире, растет рекордными темпами.

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Демократы проиграли

Фракция демократов заявила, что ей удалось заблокировать больше сотни инициатив республиканского меньшинства. Но, хотя данный бюджет представляет собой компромиссный вариант, где поступиться интересами пришлось обеим партиям, демократы уступили все же больше. Во всяком случае, они не могут похвастаться реализацией программы, ради которой они дважды "закрывали" федеральное правительство в этом году.

В частности, не реализованы ключевые инициативы демократов по иммиграции, включая защиту нелегальных иммигрантов от депортации, а на пограничную стену все же выделены деньги. Кроме того, демократы не смогли провести в бюджет поправку, которая помешала бы Трампу уволить спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера.

Как ожидается, республиканцы и демократы попробуют и в дальнейшем поддерживать компромисс и принять вовремя бюджет на 2019 финансовый год. Подобное достижение означало бы возвращение к нетипичной для последнего десятилетия бюджетной дисциплине, когда страна постоянно жила по временным бюджетным законам, а долгосрочное планирование бюджета было крайне затруднено.

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