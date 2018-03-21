В Совфеде оценили последствия разрыва экономических связей России и Украины

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Разрыв экономических связей с Россией будет болезненным, прежде всего, для украинской стороны, с учетом глубокой экономической интеграции двух стран, а негативный эффект будет долгосрочным, считает замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.
Болезненный разрыв
"Экономические отношения между нашими странами выстраивались десятилетиями и имели глубокие корни, поэтому в рамках программы экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы были очерчены не только основные направления режима свободной торговли товарами и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, но и обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в области технического регулирования, инноваций и научных исследований, приграничное и межрегиональное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество", — отметил законодатель.
"Мы, по сути, еще ни разу всерьез не ответили Украине на их провокации. Киев уверен, что российская власть не допустит шагов, которые ударят по братскому украинскому народу, поэтому и принимаются подобные решения. Однако терпение России не безгранично и решение "Газпрома" — это была лишь первая ласточка", — подчеркнул Васильев.
По его словам, фактически Украина убивает свою промышленность. Если до этого шага была призрачная надежда на постепенное восстановление экономической безопасности страны, что рано или поздно украинские власти одумаются и поймут — закрывая крупнейшие заводы и фабрики, продукция которых была ориентирована на российского потребителя, они, по сути, уничтожают собственное государство. "Так что сейчас говорить об Украине как независимом и экономически развитом государстве уже не приходится. Никакой модернизации промышленных предприятий, никаких новых рабочих мест, никаких новых производств — вот итог подобного решения", — отметил Васильев.
"Поэтому с учетом глубокой экономической интеграции двух стран, болезненный разрыв будет, прежде всего, для украинской стороны. А негативный эффект будет долгосрочным", — сказал политик. Российская сторона за последние несколько лет фактически провела замещение импорта и на ней негативный эффект скажется в меньше степени. "Истина, проверенная временем — Украина без России не может заявлять о себе как экономически развитое и финансово независимое государство", — уверен Васильев.