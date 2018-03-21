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Экономика

В Совфеде оценили последствия разрыва экономических связей России и Украины

21:0421.03.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Разрыв экономических связей с Россией будет болезненным, прежде всего, для украинской стороны, с учетом глубокой экономической интеграции двух стран, а негативный эффект будет долгосрочным, считает замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.

Памятник дружбе Украины и России
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Экономист рассказал о последствиях разрыва Киевом сотрудничества с Москвой
Правительство Украины в среду проголосовало за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией, рассчитанной до 2020 года. Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ была подписана премьерами двух стран в июне 2011 года. Она предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Болезненный разрыв

"Экономические отношения между нашими странами выстраивались десятилетиями и имели глубокие корни, поэтому в рамках программы экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы были очерчены не только основные направления режима свободной торговли товарами и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, но и обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в области технического регулирования, инноваций и научных исследований, приграничное и межрегиональное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество", — отметил законодатель.

Арка Дружбы Народов в Киеве
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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Старый друг лучше новых двух? Украина не согласна
Возникает вопрос: украинская сторона планирует прекратить все взаимоотношения с Россией или хочет очередной раз только привлечь к себе внимание мировой общественности, заявив о том, что не желает иметь дел с РФ, сказал Васильев. По мнению сенатора, чрезвычайно важно понять, насколько далеко Украина готова пойти и в зависимости от этого выстраивать свою политику.

"Мы, по сути, еще ни разу всерьез не ответили Украине на их провокации. Киев уверен, что российская власть не допустит шагов, которые ударят по братскому украинскому народу, поэтому и принимаются подобные решения. Однако терпение России не безгранично и решение "Газпрома" — это была лишь первая ласточка", — подчеркнул Васильев.

Крутое пике
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Крутое пике
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт: разрыв экономических связей с Россией может навредить Украине

По его словам, фактически Украина убивает свою промышленность. Если до этого шага была призрачная надежда на постепенное восстановление экономической безопасности страны, что рано или поздно украинские власти одумаются и поймут — закрывая крупнейшие заводы и фабрики, продукция которых была ориентирована на российского потребителя, они, по сути, уничтожают собственное государство. "Так что сейчас говорить об Украине как независимом и экономически развитом государстве уже не приходится. Никакой модернизации промышленных предприятий, никаких новых рабочих мест, никаких новых производств — вот итог подобного решения", — отметил Васильев.

"Поэтому с учетом глубокой экономической интеграции двух стран, болезненный разрыв будет, прежде всего, для украинской стороны. А негативный эффект будет долгосрочным", — сказал политик. Российская сторона за последние несколько лет фактически провела замещение импорта и на ней негативный эффект скажется в меньше степени. "Истина, проверенная временем — Украина без России не может заявлять о себе как экономически развитое и финансово независимое государство", — уверен Васильев.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
gennady978
а не всё ли равно, что будет на украине из за их разрыва?
21:38
21.03.2018
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