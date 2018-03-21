ЕС и США приступают к переговорам по пошлинам на сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости, Екатерина Соболь. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем и министр торговли США Уилбур Росс договорились начать консультации на уровне администрации президента США для поиска взаимовыгодного решения по ввозным пошлинам на сталь и алюминий, говорится в их совместном заявлении, которое поступило в РИА Новости.

"Мы договорились немедленно начать процесс обсуждения с президентом (США Дональдом) Трампом и администрацией Трампа по вопросам торговли, представляющим общий интерес, включая сталь и алюминий, с целью нахождения в кратчайшие сроки взаимоприемлемых решений", — говорится в заявлении.

Ранее Мальмстрем подтвердила свою встречу с министром торговли США Уилбуром Россом в Вашинтгтоне для обсуждения исключения всего Евросоюза из-под действия новых пошлин США на импорт стали и алюминия.

"Буду настаивать на том, чтобы Евросоюз в целом был исключен из тарифных мер", — написала она.

В марте Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Вашингтон допустил, что эти меры не коснутся Канады, Мексики, а также других стран. Для этого они должны убедить США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

Решение главы Белого дома вызвало шквал критики со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США из-за возможного начала торговой войны.

Более 40 торговых ассоциаций, представляющих интересы различных американских компаний, попросили власти отложить введение пошлин на товары из КНР. По их мнению, новые тарифы негативно скажутся в первую очередь на внутреннем рынке США.