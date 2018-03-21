Эксперт: разрыв экономических связей с Россией может навредить Украине

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Прекращение Киевом программы экономического сотрудничества с Россией направлено на ее ослабление, но на практике ослабит экономику самой Украины, заявил РИА Новости член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Кабмин Украины на заседании в среду принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы. Документ, подписанный премьерами двух стран в июне 2011 года, предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

"Люди, принявшие данное решение, действуют в интересах сдерживания России, то есть в интересах третьих стран, которые пытаются оказать давление на нашу страну. Это приведет к негативным экономическим последствиям для Украины, которые приведут к росту безработицы и еще большей деиндустриализации", — сказал Безпалько.

Последствия решений, которые привели к обрушению ВВП Украины почти на 100 миллиардов долларов, тоже были заранее понятны, но тем не менее украинские власти пошли на это, отметил политолог. Согласно данным Всемирного банка, если в 2013 году ВВП Украины составил 183 миллиарда долларов, то в 2015 году — лишь 90,6 миллиарда долларов.

"Подобного рода действия были направлены на ослабление России, но то, что сама Украина пострадает от такого решения, тех, кто продавливал эту инициативу, на самом деле не интересует и не волнует", — отметил эксперт. На Украине в феврале 2014 года произошел государственный переворот, новые власти взяли курс на развитие отношений с ЕС и сворачивание экономических связей с РФ. Вследствие этого с 1 января 2016 года Россия приостановила свободную торговлю с Украиной и ввела против нее продовольственное эмбарго.

Для украинских властей — это просто работа, они не связывают свое будущее с Украиной, уверен Безпалько. "Конечно, для российской армии и флота будет плохо, что она не сможет получить двигатели, но с другой стороны то, что на Украине сейчас фактически примитизировалась экономика, это еще хуже", — заключил эксперт.