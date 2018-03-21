Автор "Трансформатора" надеется в 10 раз увеличить число бизнесменов в РФ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Известный видеоблогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин, выпустивший книгу "Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать", надеется, что издание поможет увеличить число предпринимателей в России в десять раз — это, как он заверяет, и стало главной целью написания пособия для начинающих бизнесменов.

"Книгу читает и подрастающее поколение, и их родители, и действующие предприниматели. В последний год мы создаем хороший тренд в предпринимательстве и показываем, что в России бизнес делать можно и нужно, никаких проблем и сложностей особо не возникает. Россия в 2018 году — одна из самых лучших стран для построения бизнеса. Главная цель написания книги — чтобы в 10 раз у нас в стране увеличилось число предпринимателей", — сказал Портнягин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что книга биографична, в ней выделены несколько "реперных точек" для молодого предпринимателя — "чем раньше ты начнешь бизнес, тем лучше", "бизнес начинается не с построения большой организации, а с первой сделки", "ставь цели с вызовом", "действуй осмысленно и не ленись", "мечты — первичны" и "умей выстраивать коммуникации".

"Я отразил в книге отношения детей и родителей. Мне было 10 лет, когда я потерял отца. Но, то, что он вложил в меня, определило мой путь. Отец был предпринимателем и таким человеком, который мне всегда показывал, что всего можно добиваться. Он мне давал возможность зарабатывать с самого детства: я мыл бутылки, пилил дрова, носил шлакоблоки, мы строили баню. Отец мне платил стипендию за то, что я закончил четверть с отличием. Можно просто давать карманные деньги детям, а можно давать возможность их зарабатывать и ощущать, что ты сам влияешь на свой доход. Это формирует предпринимательское мышление и понимание того, что если ты что-то лучше и больше делаешь, то и получаешь больше", — пояснил Портнягин.

Портнягин ставит цель к концу года продать 500 тысяч экземпляров "Трансформатора", что, по его словам, сопоставимо с успехом бестселлера Роберта Кийосаки "Бедный папа, богатый папа", продажи которого в России за 20 лет составили 450 тысяч экземпляров.

"Цель продать 500 тысяч экземпляров книги достижима, но это очень высокая планка. До конца года я думаю, мы сможем ее достичь при тех темпах, которые есть. Эту книгу мы продаем три месяца и за это время продажи не упали", — сказал на пресс-конференции главный редактор издательства "Бомбора" ("Эксмо Non-Fiction") Рамиль Фасхутдинов. По его словам, книга Портнягина находится в топе продаж, примерно 80% их приходится на печатные книги, 20% — на аудио- и электронные книги. В настоящее время продано всего примерно 120 тысяч экземпляров.

Автор книги добавил, что ее доставка осуществляется во все регионы страны и другие страны, в том числе, на Украину и в Казахстан.

Портнягин добавил, что книга будет также переведена на английский язык и в перспективе возможна ее продажа за рубежом.