МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский бизнесмен Иван Саввиди вошел в список долларовых миллиардеров после сообщений о продаже табачной компании "Донской табак" японской Japan Tobacco, сообщает агентство Bloomberg.

На прошлой неделе группа "Агроком" Ивана Саввиди приняла решение о продаже табачной компании "Донской табак" японской Japan Tobacco за 90 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов).

"После закрытия сделки, которое ожидается в третьем квартале, чистое состояние Саввиди составит 1,7 миллиарда долларов, согласно данным индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI)", — пишет агентство.

"Донской табак" является четвертой по величине российской табачной компанией, по оценке Nielsen, доля компании на рынке РФ составляет примерно 7%, доля JTI — около 33%.

О сделке было объявлено через несколько дней после инцидента на футбольном поле. На матче чемпионата Греции ПАОК — АЕК в Салониках хозяева открыли счет на последних минутах, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в положении "вне игры". Возмущенные болельщики ПАОКа и владелец клуба Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи, который в итоге засчитал гол. Многие греческие издания написали, что "вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье", опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе. Сам Саввиди извинился перед болельщиками за выход на поле и заявил, что никому не угрожал.