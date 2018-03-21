Владимирские депутаты предлагают предоставлять льготы резидентам ТОСЭР

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области предложили предоставлять государственную поддержку резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Заксобрания региона.

По его словам, вопрос предоставления налоговых льгот инвесторам, реализующим проекты в моногородах, обсуждался во вторник на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике регионального парламента.

"Претендовать на статус моногорода в области сегодня могут семь территорий. Первая заявка на получение такого статуса уже поступила от города Камешково. Чтобы поддержать предприятия и инвесторов, которые придут на создаваемую инженерную инфраструктуру, необходимо внести изменения в ряд областных законов, в первую очередь, налоговых", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это касается таких преференций, как снижение ставки налога на прибыль и освобождение от налога на имущество, необходимое для реализации инвестпроектов.

"Мы рассчитываем, что уже в апреле, после доработки, подготовки поправок, сможем привести нашу областную нормативную базу в соответствие с теми требованиями, которые предъявляет Федерация. Это позволит нам как можно скорее оказывать дополнительную поддержку резидентам зон опережающего экономического развития", — цитирует слова председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Максима Васенина пресс-служба Заксобрания региона.

Поддержка будет осуществляться по двум направлениям. Первое предполагает создание за счет бюджетных средств инженерной инфраструктуры: электроснабжение, вода, газ. Второе — налоговые преференции: именно они регулируются областным законом.

"Размер правительственной поддержки будет зависеть от масштабов самого инвестиционного проекта. Чем крупнее инвестпроект, тем больше объем налоговых льгот. На сегодняшний день уже четыре инвестора готовы работать на площадке моногорода Камешково. Еще для шести таких территорий области вносимые изменения станут плюсом для привлечения инвесторов", — отметили в пресс-службе регионального парламента.