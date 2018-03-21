Медведев заявил о необходимости "настройки" налоговой системы

ГОРКИ, 21 мар — РИА Новости. Налоговая система России нуждается в "определенной настройке", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание по экономическим вопросам.
"Экономика развивается, и есть большие задачи, которые в настоящий момент предстоит решать, в том числе те, которые вытекают из послания президента. Налоговой системе действительно нужна определенная настройка. Всякая налоговая система выполняет взаимосвязанные задачи: она с одной стороны пополняет бюджет, с другой стороны — она должна стимулировать и структурные сдвиги. И вот баланс этих двух подходов — самая сложная задача, с которой, наверное, приходится в этой сфере работать правительству РФ ", — сказал Медведев.
Среди задач премьер обозначил, в частности, принятие решения по завершению налогового маневра в нефтяной отрасли.
Кроме того, по его словам, нужно продолжать работу в сфере налогового администрирования: совершенствовать информационное взаимодействие между налоговыми и таможенными органами, внедрять механизмы маркировки и отслеживания товаров, а также бороться с серыми схемами, которые помогают уйти от налогов. "В конечном счете, это будет помогать нормальному, то есть легальному бизнесу", — подытожил глава правительства.