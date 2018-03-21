Представительная делегация Канады намерена принять участие в ПМЭФ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Представительная делегация Канады намерена принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года, говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

"Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) сформирует делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 24 — 26 мая 2018 года", — сообщил фонд.

В делегацию, как ожидается, войдут такие крупные канадские компании, как Kinross Gold Corporation, SNC-Lavalin, Pratt & Whitney Canada, CPPIB, Bombardier, а также ряд других, отмечается в сообщении. Кроме того, намерение сформировать представительную делегацию подтвердил и председатель национального совета директоров Канадской деловой ассоциации в России и Евразии Жиль Бретон.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.