Ивановская область начала поставки за рубеж автокранов "Ивановец"

ИВАНОВО, 21 мар — РИА Новости. Крупнейшее машиностроительное предприятие Ивановской области — ИМЗ "Автокран" — начал поставки техники в страны СНГ в рамках своей экспортной программы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Завод начал поставки своей продукции в Грузию и Армению. В планах предприятия на 2018 год — существенно расширить географию экспортных продаж, в первую очередь, за счет стран СНГ, где автокраны "Ивановец" давно и хорошо знают и ценят. В текущем году также планируется начать поставки автомобильных кранов в страны дальнего зарубежья", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на экспортном рынке в приоритете страны, где исторически сильно было присутствие Советского Союза, — Вьетнам и Куба.

"Экспорт продукции Ивановской области был одной из наиболее актуальных тем, поднимавшихся в ходе посещения предприятия 2 марта министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Была достигнута договоренность о поддержке продвижения продукции предприятия на внешние рынки, в том числе, за счет возможностей Российского экспортного центра. Речь идет о таких мерах как компенсация затрат на логистику, на отгрузку продукции на внешние рынки, а также компенсация затрат на сертификацию кранов для зарубежных рынков", — напомнил представитель пресс-службы.

В пресс-службе пояснили, что одной из мер поддержки на региональном уровне предприятий, модернизирующих производство, является нулевой налог движимое имущество. По словам врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, регион стал одним из первых субъектов, где этот налог был ликвидирован. "В нашем регионе такого налога не будет. Ивановская область — одна из первых, где налог на движимое имущество ликвидировали. Мы боремся за каждую копейку, за каждое рабочее место", — привели в пресс-службе слова Воскресенского.

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