Центробанк отозвал лицензию у тульского "Телекоммерц Банка"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Банк России с 21 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Телекоммерц Банка" (Тула), говорится в сообщении регулятора.

Как поясняет ЦБ, банк неоднократно нарушал нормативные акты регулятора и законодательство РФ по противодействию легализации преступных доходов в части достоверности сведений, представлявшихся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По данным ЦБ, на протяжении четвертого квартала 2017 года и первого квартала 2018 года в банке наблюдался резкий рост объема сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов. В конце февраля текущего года "Телекоммерц Банк" осуществил крупные сделки с ценными бумагами, которые, по данным Банка России, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов, отмечает регулятор. В банк назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 416-е место в банковской системе РФ.