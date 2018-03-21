Avito отмечает рост спроса на светоотражающие жилеты

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Спрос на светоотражающие жилеты среди россиян в последние недели серьезно вырос, что связано с вступлением в силу поправок к правилам дорожного движения (ПДД) в минувшее воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала размещения объявлений Avito.

Российские водители с 18 марта обязаны надевать светоотражающие куртку или жилет в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при покидании автомобиля. Соответствующий пункт ПДД был внесен постановлением кабмина РФ. Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.

Avito отмечает, что вступление в силу данных поправок к ПДД привело к существенному росту спроса на сигнальные жилеты. "Количество запросов контактов по таким объявлениям на Avito за две недели выросло на 29%", — отметили в компании.

По данным сайта объявлений, средняя стоимость таких жилетов по России составляет 255 рублей. Цены начинаются от 70 рублей при оптовой закупке и от 130 рублей при покупке одной единицы товара. К продаже предлагаются не только жилеты разных размеров, но и универсальные модели, а также светоотражающие жилеты для детей.

Avito — сайт для размещения объявлений о товарах и услугах. Это один из крупнейших сайтов объявлений в России, его ежемесячная аудитория по данным компании и оценкам Mediascope составляет 32 миллиона человек. Сайт Avito включает несколько разделов, включая "Авто", "Работа" и "Недвижимость".