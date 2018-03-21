Avito отмечает рост спроса на светоотражающие жилеты

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Спрос на светоотражающие жилеты среди россиян в последние недели серьезно вырос, что связано с вступлением в силу поправок к правилам дорожного движения (ПДД) в минувшее воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала размещения объявлений Avito.
Avito отмечает, что вступление в силу данных поправок к ПДД привело к существенному росту спроса на сигнальные жилеты. "Количество запросов контактов по таким объявлениям на Avito за две недели выросло на 29%", — отметили в компании.
Avito — сайт для размещения объявлений о товарах и услугах. Это один из крупнейших сайтов объявлений в России, его ежемесячная аудитория по данным компании и оценкам Mediascope составляет 32 миллиона человек. Сайт Avito включает несколько разделов, включая "Авто", "Работа" и "Недвижимость".