Лагард предупредила об опасности роста долга в условиях повышения ставок

ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила страны и частный сектор об опасности увеличения долгового бремени в условиях ужесточения кредитно-денежной политики, выражающейся в повышении ставок центробанками, следует из заявления Лагард, распространенного фондом по итогам ее встреч с главами минфинов "финансовой двадцатки".
Встреча министров финансов и глав ЦБ проходила 19-20 марта в Буэнос-Айресе в рамках подготовки к проведению саммита "Большой двадцатки" в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.
Лагард для предотвращения рисков призвала страны создавать "фискальные буферы" и использовать инструмент режима плавающего валютного курса, который уже в частности активно применяет российский Центробанк.
Крупнейший регулятор Федеральная резервная система США (ФРС) в среду примет решение о повышении ставки на 0,25 процентного пункта, заявили ранее РИА Новости опрошенные аналитики. Одни полагают, что ФРС может объявить об увеличении количества повышений ставки в этом году – до четырех, другие — что ФРС не решится на данный шаг, если не будет дополнительного экономического стимула.
В результате "для экспортеров и импортеров кредиты в долларах станут дороже, подорожают и импортные товары и услуги, такие как авиабилеты и летний отдых". Также повышение ставки ФРС препятствует более активному смягчению денежно-кредитной политики российским ЦБ, заметил он. Кроме того, сокращение разрыва между ставками по долларовым и рублевым инструментам побуждает инвесторов сокращать позиции в рублях и уходить в доллары, подчеркнул он.