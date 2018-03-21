Лагард предупредила об опасности роста долга в условиях повышения ставок

ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила страны и частный сектор об опасности увеличения долгового бремени в условиях ужесточения кредитно-денежной политики, выражающейся в повышении ставок центробанками, следует из заявления Лагард, распространенного фондом по итогам ее встреч с главами минфинов "финансовой двадцатки".

"Я подчеркнула остроту проблемы наращивания долгового бремени в государственном и частном секторах после периода благоприятных финансовых условий. Это создает уязвимости, особенно в условиях ужесточения кредитно-денежной политики", — говорится в сообщении главы фонда.

Встреча министров финансов и глав ЦБ проходила 19-20 марта в Буэнос-Айресе в рамках подготовки к проведению саммита "Большой двадцатки" в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.

Лагард для предотвращения рисков призвала страны создавать "фискальные буферы" и использовать инструмент режима плавающего валютного курса, который уже в частности активно применяет российский Центробанк.

Крупнейший регулятор Федеральная резервная система США (ФРС) в среду примет решение о повышении ставки на 0,25 процентного пункта, заявили ранее РИА Новости опрошенные аналитики. Одни полагают, что ФРС может объявить об увеличении количества повышений ставки в этом году – до четырех, другие — что ФРС не решится на данный шаг, если не будет дополнительного экономического стимула.

И хотя профессор по международной экономике Брандейского университета Альфонсо Канелла в разговоре с РИА Новости заявил, что "влияние на внутреннюю и глобальную экономику будет незначительным", поскольку рынок уже отыграл этот сценарий, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко предупредил, что повышение ставки ФРС окажет дополнительное давление на рубль.

В результате "для экспортеров и импортеров кредиты в долларах станут дороже, подорожают и импортные товары и услуги, такие как авиабилеты и летний отдых". Также повышение ставки ФРС препятствует более активному смягчению денежно-кредитной политики российским ЦБ, заметил он. Кроме того, сокращение разрыва между ставками по долларовым и рублевым инструментам побуждает инвесторов сокращать позиции в рублях и уходить в доллары, подчеркнул он.