Аналитики ожидают повышения ставки ФРС США

ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Федеральная резервная система США (ФРС) в среду примет решение о повышении ставки на 0,25 процентного пункта, заявили РИА Новости опрошенные аналитики. Одни полагают, что регулятор может объявить об увеличении количества повышений ставки в этом году – до четырех, другие — что ФРС не решится на данный шаг, если не будет дополнительного экономического стимула.
Итоги заседания будут обвялены в 14.00 по Вашингтону (21.00 мск). По итогам заседания ожидается пресс-конференция с участием главы регулятора.
Три или четыре
Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых в декабре. По итогам заседания совета управляющих было заявлено, что в 2018 году ожидается ещё три повышения ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.
Однако главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль полагает, что "ФРС пересмотрит прогноз динамики ставок в сторону большего числа повышений, которое пока не было дисконтировано денежными рынками".
"С тех пор американская экономика создала более 500 тысяч новых рабочих мест, были также одобрены существенные снижения налогов, которые должны увеличить располагаемый доход населения и доходы компаний в течение 2018 года. Мы считаем, что комитет по операциям на открытом рынке учтет эту динамику в собственном прогнозе и укажет на четыре повышения ставки в этом году", — сказал он.
По словам Коля, прогноз на текущее заседание — повышение уровня ключевой ставки с 1,25-1,5% до 1,5-1,75%. "Это не должно стать сюрпризом для рынка и уже заложено в котировки инструментов денежного рынка", — заметил эксперт.
"Американская экономика готова к повышению ставки ФРС, которая будет двигаться в соответствии с динамикой инфляции, то есть реальная стоимость финансирования останется практически неизменной. При этом сильно закредитованные американские компании будут испытывать давление из-за роста стоимости обслуживание долга, особенно если они не смогут повысить операционную прибыль", — подводит он итог.
Последствия для России
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко полагает, что повышение ставки ФРС окажет дополнительное давление на рубль.
"Если не произойдет резких ценовых шоков, то до конца года пара доллар-рубль может удержаться в диапазоне 57-65. До конца марта ожидаю курс в диапазоне 57-59", — отмечает он.
Кроме того, сокращение разрыва между ставками по долларовым и рублевым инструментам побуждает инвесторов сокращать позиции в рублях и уходить в доллары. "Это оказывает дополнительное давление на российскую валюту", — продолжает эксперт.
Но он поясняет, что от резких падений рубль защищен "относительно высокими ценами на нефть и низкими инфляционными ожиданиями".