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Экономика

Аналитики ожидают повышения ставки ФРС США

00:5521.03.2018
(обновлено: 02:02 21.03.2018)
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США. Архивное фотоГерб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Федеральная резервная система США (ФРС) в среду примет решение о повышении ставки на 0,25 процентного пункта, заявили РИА Новости опрошенные аналитики. Одни полагают, что регулятор может объявить об увеличении количества повышений ставки в этом году – до четырех, другие — что ФРС не решится на данный шаг, если не будет дополнительного экономического стимула.

Вывеска улицы Уолл стрит в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС будет впервые оглашено при новом главе службы. Напомним, Джером Пауэлл приступил к своим обязанностям в начале февраля. Президент США Дональд Трамп ранее не продлил полномочия предыдущей главы ФРС Джаннет Йеллен. В прошлом он критиковал Йеллен за политику низкой учетной ставки. Кандидатуру Пауэлла утвердил сенат в первых числах февраля. Что было ожидаемо, но стало дополнительным триггером для опасений инвесторов.

Итоги заседания будут обвялены в 14.00 по Вашингтону (21.00 мск). По итогам заседания ожидается пресс-конференция с участием главы регулятора.

Три или четыре

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых в декабре. По итогам заседания совета управляющих было заявлено, что в 2018 году ожидается ещё три повышения ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.

Однако главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль полагает, что "ФРС пересмотрит прогноз динамики ставок в сторону большего числа повышений, которое пока не было дисконтировано денежными рынками".

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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И поясняет, что "уровень ожиданий, измеряемый по ставкам денежного рынка, указывает на три повышения ставки в течение 2018 года, что соответствует заявлениям представителей регулятора по итогам расширенного заседания в прошлом декабре".

"С тех пор американская экономика создала более 500 тысяч новых рабочих мест, были также одобрены существенные снижения налогов, которые должны увеличить располагаемый доход населения и доходы компаний в течение 2018 года. Мы считаем, что комитет по операциям на открытом рынке учтет эту динамику в собственном прогнозе и укажет на четыре повышения ставки в этом году", — сказал он.

По словам Коля, прогноз на текущее заседание — повышение уровня ключевой ставки с 1,25-1,5% до 1,5-1,75%. "Это не должно стать сюрпризом для рынка и уже заложено в котировки инструментов денежного рынка", — заметил эксперт.

"Американская экономика готова к повышению ставки ФРС, которая будет двигаться в соответствии с динамикой инфляции, то есть реальная стоимость финансирования останется практически неизменной. При этом сильно закредитованные американские компании будут испытывать давление из-за роста стоимости обслуживание долга, особенно если они не смогут повысить операционную прибыль", — подводит он итог.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд считает, что, несмотря на многочисленные дискуссии по поводу изменения количества повышений, регулятор предпочтет повысить ставку в этом году трижды. Однако, если занятость продолжит расти, а инфляция повышаться, регулятор может пойти и на четыре повышения, считает он.

Последствия для России

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко полагает, что повышение ставки ФРС окажет дополнительное давление на рубль.

"Если не произойдет резких ценовых шоков, то до конца года пара доллар-рубль может удержаться в диапазоне 57-65. До конца марта ожидаю курс в диапазоне 57-59", — отмечает он.

Плакат с лозунгом Дональда Трампа Сделаем Америку снова великой. Архивное фото
© РИА Новости / Джереми Хоган
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В результате "для экспортеров и импортеров кредиты в долларах станут дороже, подорожают и импортные товары и услуги, такие, как авиабилеты и летний отдых". Также повышение ставки ФРС препятствует более активному смягчению денежно-кредитной политики российским ЦБ, заметил он.

Кроме того, сокращение разрыва между ставками по долларовым и рублевым инструментам побуждает инвесторов сокращать позиции в рублях и уходить в доллары. "Это оказывает дополнительное давление на российскую валюту", — продолжает эксперт.

Но он поясняет, что от резких падений рубль защищен "относительно высокими ценами на нефть и низкими инфляционными ожиданиями".

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