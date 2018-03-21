Евкуров попросил изучить долг Ингушетии за газ

НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру с просьбой создать рабочую группу для изучения долгов региона за газ.
"Обсудили проблему "разбаланса" (потери) газа в Ингушетии. Попросил Алексея Борисовича (Миллера – ред.) создать рабочую группу, чтобы изучить долг региона, а также определить уровень ответственности республики и непосредственных поставщиков газа по этому вопросу", — написал Евкуров во вторник в своем аккаунте в соцсети Instagram после встречи с Миллером в Москве.
Глава Ингушетии также выразил благодарность руководителю "Газпрома" за продолжение инвестиционной поддержки республики по газификации новостроек и реконструкции изношенных сетей.
Ранее сообщалось, что после открытия в середине марта газопровода высокого давления Плиево-Яндаре в Ингушетии газифицированы все населенные пункты.