Минпромторг ожидает, что год будет позитивным для легкой промышленности

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российская легкая промышленность завершила 2017 год ростом производства по всем секторам, и динамика первых трех месяцев текущего года дает повод считать, что и 2018 год также будет позитивным для этой индустрии, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Если взять итоги 2017 года, то по сравнению с 2016 годом мы приросли по всем направлениям", — сказал Евтухов, выступая на открытии Российской недели текстильной и легкой промышленности-2018 во вторник в ЦВК "Экспоцентр". Так, по данным Росстата, производство текстильных изделий в РФ в 2017 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 7,1%, одежды — на 3,8%, выпуск кожи и изделий из кожи — на 4,3%.

Кроме того, продолжил замминистра, производство синтетических тканей выросло в прошлом году почти на 25%, трикотажных изделий — на 14%, обуви — почти на 12%. "Безусловно, здесь сыграли свою роль, в том числе, меры поддержки, как монетарные, так и регуляторные, которые наше министерство вместе с нашими отраслевыми союзами, ассоциациями и предприятиями вырабатывало и претворяло в жизнь", — отметил он.

"Год мы также начали позитивно. Мы сейчас смотрим динамику трех месяцев, и это заставляет нас верить в то, что и 2018 год окажется достаточно позитивным для нашей индустрии", — добавил Евтухов. Растет и экспорт: замглавы Минпромторга отметил, что экспорт продукции легпрома, по данным Федеральной таможенной службы РФ, в прошлом году по сравнению с 2016 годом вырос на 17%, до 1,4 миллиарда долларов.

Говоря о дальнейшем развитии российского легпрома, Евтухов указал, что государство сохранит все меры поддержки отрасли, которые применялись в прошлые годы, включая предоставление субсидий по кредитам на сырье и оборотные средства. "Продолжим взаимодействие c Фондом развития промышленности, Российским экспортным центром. Также мы будем продолжать мероприятия по продвижению нашей российской продукции", — указал он.

Однако в легкой промышленности существуют и проблемы: одна из них, по словам Евтухова — высокая доля оборота нелегальной продукции.

Помочь решить эту проблему может, в частности, система маркировки продукции. "В ближайшие два года в рамках системы маркировки будет охвачен широкий ряд продукции. Это кожаная обувь, верхняя одежда, сорочки, блузки, костюмы, постельное и столовое белье. Другая продукция из других отраслей также будет охвачена", — указал замминистра.