Порошенко заявил о готовности Катара поставлять газ на Украину

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину, поставки могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор.

Порошенко находится с рабочим визитом в Катаре.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", — цитирует Порошенко пресс-служба главы украинского государства. Президент сообщил, что поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. По его словам, переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

По словам Порошенко, такие поставки "создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".