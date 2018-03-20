Экономист: российский бизнес может обогнать конкурентов по цифровизации

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский бизнес в новом политическом цикле может догнать и перегнать конкурентов в других странах по цифровизации за счет использования преимущества в сфере человеческого капитала, полагает главный исполнительный директор Deloitte Иан Коулберн.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

"Хорошо известно, что руководство страны рассматривает возможность изменения существующей экономической модели, и мы ждем, каким образом это проявится в новом политическом цикле. Мы рассчитываем, что продолжится поддержка диверсификации экономики и повышение уровня конкурентоспособности", — сказал Коулберн РИА Новости.

При этом, по его словам, для повышения устойчивости экономики, например, в сфере локализации необходимо уделять внимание созданию конкурентоспособной экономики за счет локализации производств в различных отраслях, что будет поддерживать диверсификацию и создавать рост, несмотря на то что для получения эффекта потребуется какое-то время.

Что касается диджитализации, по мнению собеседника агентства, четвертая промышленная революция (Industry 4.0) открывает возможность для бизнеса в России не только догнать, но и перегнать конкурентов в других странах за счет использования исключительного преимущества в сфере человеческого капитала, существующего в стране.

"Мы видим данную тенденцию, так как работаем с клиентами по вопросам повышения операционной эффективности и конкурентоспособности, помогаем им осуществлять необходимые изменения в области трансформации их бизнеса", — пояснил он.