СМИ: в Венесуэле арестовали экс-главу направления нефтепереработки в PDVSA

МЕХИКО, 20 мар – РИА Новости. В Венесуэле по подозрению в коррупции арестован бывший глава направления нефтепереработки государственной энергокомпании PDVSA, сообщило издание Economiahoy.

Таким образом, Хесус Луонго (Jesús Luongo) пополнил список из нескольких десятков арестованных топ-менеджеров PDVSA.

PDVSA начала расследование в связи с судебным процессом в США по делу о коррупции при заключении госкомпанией ряда контрактов и признала факт мошенничества в процессе закупок. Министерство нефти Венесуэлы заявило о начале проверки контрактов PDVSA и ее предприятий.

В октябре комиссия подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы представила доклад о случаях хищения 11 миллиардов долларов в PDVSA в 2004-2011 годах. Бывший глава компании Рафаэль Рамирес назвал документ лживым и заявил, что оппозиция действует безответственно и лжет, продвигая кампанию по дискредитации лидеров революции в стране.