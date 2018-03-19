Итоги выборов президента России не отразились на финансовых рынках

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Итоги выборов президента Российской Федерации совпали с ожиданиями инвесторов и не отразились на финансовых рынках, свидетельствует динамика индекса финансового стресса АКРА.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

"Сегодня индекс ACRA Financial Stress Index (ACRA FSI) несущественно — на 0,1 пункта — снизился относительно пятничного показателя до отметки 0,37 пункта. Это может свидетельствовать о том, что итоги выборов президента Российской Федерации совпали с ожиданиями инвесторов и не отразились на финансовых рынках", — сообщает АКРА.

После предыдущих президентских выборов, состоявшихся в марте 2012 года, индекс показал более существенное падение — на 0,2 пункта, до 0,25 пункта, после оглашения результатов выборов 2008 года индекс изменился с 0,73 пункта до 0,78 пункта. После результатов выборов президента США в 2017 году произошел рост финансовой нестабильности в России — значение индекса тогда за неделю увеличилось на 0,5 пункта, напомнили в агентстве.

Индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. При составлении индекса АКРА учитывает ряд финансовых факторов — волатильность фондового рынка, индекс стоимости акций финансовой отрасли, спред ставки межбанковского кредита к ставке предоставления ликвидности ЦБ и другие. Индикатор ниже 1,11 пункта указывает на спокойную ситуацию, 2,5 пункта принимается агентством как порог, при котором система переходит в состояние кризиса.