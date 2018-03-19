Абсолютный рекорд: госдолг США достиг 21 триллиона долларов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 21 триллион долларов.

Согласно данным, опубликованным на сайте американского Минфина, объем государственного долга страны на 15 марта текущего года составил 21 триллион 31 миллиард долларов. Отметку в 20 триллионов он превысил в сентябре прошлого года.

За восемь лет президентства Барака Обамы долг США вырос почти в два раза. Дональд Трамп не раз заявлял, что Штатам необходимо сокращать госдолг, однако вынужден был согласиться с его увеличением в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета. За время его пребывания на посту главы Белого дома долг вырос на 1,1 триллиона долларов.