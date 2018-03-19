Эксперты: перемены в кабмине в первую очередь затронут экономический блок

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Самые большие перемены в российском правительстве после инаугурации президента РФ Владимира Путина коснутся экономического блока кабмина, в то время как о соцблоке делать какие-либо предположения пока сложно; вероятность того, что сменится и премьер-министр также остается, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В беседе с РИА Новости политолог Сергей Беспалов пояснил, что это соответствует конституционной процедуре: перед вновь вступившим президентом правительство слагает свои полномочия — и глава правительства, и министры. Даже если президент имеет намерения оставить премьера, его кандидатура будет заново утверждаться, после чего назначаться министры. "Поэтому здесь президент ничего нового не сказал", — добавил Беспалов.
"В то же время ясно, что это не только формальная процедура, и в любом случае какие-то изменения в составе правительства произойдут. Вопрос только в том, насколько они будут масштабными и самое главное – останется ли Дмитрий Медведев во главе правительства или же у нас появится новый премьер-министр", — отметил политолог.
Вместе с тем, по мнению политолога, смена главы правительства была бы логичной, учитывая масштабность тех задач, которые сформулировал президент. "То, что он говорит о необходимости прорыва, это подразумевало бы необходимость очень существенного обновления именно экономического блока правительства, прежде всего, ну и руководства правительства тоже", — сказал эксперт.
Но в целом, по мнению политолога, никаких зацепок нет для того, чтобы судить насколько масштабные будут изменения в кабинете министров. Сам Беспалов заявил, что склонен считать грядущие перемены достаточно принципиальными, причем, затрагивающими смену главы правительства.
Перемены в экономическом блоке
По мнению политолога, весьма вероятно, что изменится, прежде всего, фигура, отвечающая за экономическую и макроэкономическую политику.
Об этом можно судить по открытым заявлениям президента в конце прошлого года, пояснил политолог. Ранее в сентябре Путин объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за ситуации вокруг "ВИМ-Авиа". В связи с этой же проблемой подвергся критике и курирующий транспортную отрасль вице-премьер Аркадий Дворкович: Путин заявил, что вице-премьер уделяет ей недостаточно внимания, поинтересовавшись, не перегружен ли он.
Беспалов отметил, что если с экономическим блоком есть некая определенность, то в остальном любые предположения будут напоминать "гадание на кофейной гуще".
Каким будет социальный блок
Одним из самых обсуждаемых вопросов в последние годы является возможность разделения Минобрнауки на два ведомства, отдельно курирующих образование и науку. В сравнении с гаданием предположений о грядущих в российском правительстве переменах согласна и директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.
Она также напомнила, что ранее существовало министерство просвещения, отдельно занимавшееся общим образованием, но и такое ведомство создавать в России в настоящее время никакого смысла нет, считает эксперт.
Еще одним обсуждаемым вопросом в последнее время стала возможность объединения трех внебюджетных фондов — ПФР, ФСС и ФОМС — в один.