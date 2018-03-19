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Экономика

Эксперты: перемены в кабмине в первую очередь затронут экономический блок

17:1319.03.2018
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкЗаседание правительства России. Архивное фотоЗаседание правительства России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Самые большие перемены в российском правительстве после инаугурации президента РФ Владимира Путина коснутся экономического блока кабмина, в то время как о соцблоке делать какие-либо предположения пока сложно; вероятность того, что сменится и премьер-министр также остается, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге во время выборов президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Матвиенко ожидает перемен в правительстве после инаугурации президента
Выборы президента прошли в России 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. По данным ЦИК, на данный момент действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Ранее Путин заявил, что перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации, а о кандидатурах, в том числе председателя правительства, он будет предметно думать с настоящего момента.

В беседе с РИА Новости политолог Сергей Беспалов пояснил, что это соответствует конституционной процедуре: перед вновь вступившим президентом правительство слагает свои полномочия — и глава правительства, и министры. Даже если президент имеет намерения оставить премьера, его кандидатура будет заново утверждаться, после чего назначаться министры. "Поэтому здесь президент ничего нового не сказал", — добавил Беспалов.

"В то же время ясно, что это не только формальная процедура, и в любом случае какие-то изменения в составе правительства произойдут. Вопрос только в том, насколько они будут масштабными и самое главное – останется ли Дмитрий Медведев во главе правительства или же у нас появится новый премьер-министр", — отметил политолог.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Песков рассказал о "впечатляющем плане" Путина по развитию России
По его словам, в ответе на этот вопрос Путин не дал никаких зацепок, однако эксперт обратил внимание на то, что президент в этом вопросе ушел от ответа. "Поэтому здесь, в общем, есть вероятность того, что новый премьер появится, несмотря на то, что последние месяцы абсолютное большинство экспертов исходили и продолжают, как я понимаю, исходить из того, что Дмитрий Анатольевич сохранит пост председателя правительства", — сказал Беспалов.

Вместе с тем, по мнению политолога, смена главы правительства была бы логичной, учитывая масштабность тех задач, которые сформулировал президент. "То, что он говорит о необходимости прорыва, это подразумевало бы необходимость очень существенного обновления именно экономического блока правительства, прежде всего, ну и руководства правительства тоже", — сказал эксперт.

Но в целом, по мнению политолога, никаких зацепок нет для того, чтобы судить насколько масштабные будут изменения в кабинете министров. Сам Беспалов заявил, что склонен считать грядущие перемены достаточно принципиальными, причем, затрагивающими смену главы правительства.

Перемены в экономическом блоке

По мнению политолога, весьма вероятно, что изменится, прежде всего, фигура, отвечающая за экономическую и макроэкономическую политику.

Виталий Мутко. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Мутко ответил на вопрос, рассчитывает ли войти в новый состав правительства
"Сейчас весь этот широчайший круг вопросов находится в компетенции вице-премьера (Аркадия) Дворковича. Совершенно очевидно, что даже если он сохранится в новом составе правительства, то полномочия его уже не будут такими широкими как сейчас", — считает эксперт.

Об этом можно судить по открытым заявлениям президента в конце прошлого года, пояснил политолог. Ранее в сентябре Путин объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за ситуации вокруг "ВИМ-Авиа". В связи с этой же проблемой подвергся критике и курирующий транспортную отрасль вице-премьер Аркадий Дворкович: Путин заявил, что вице-премьер уделяет ей недостаточно внимания, поинтересовавшись, не перегружен ли он.

Беспалов отметил, что если с экономическим блоком есть некая определенность, то в остальном любые предположения будут напоминать "гадание на кофейной гуще".

Каким будет социальный блок

Одним из самых обсуждаемых вопросов в последние годы является возможность разделения Минобрнауки на два ведомства, отдельно курирующих образование и науку. В сравнении с гаданием предположений о грядущих в российском правительстве переменах согласна и директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин анонсировал изменения в составе правительства после инаугурации‍
"Гадать на кофейной гуще не хочется. А разговоры о том, чтобы разделить Минобрнауки на Минобр и на министерство науки, идут длительное время, но никаких серьезных оснований к такому делению я не вижу, потому что мы все время пытаемся соединить образование и науку, и значит, что все-таки лучше, чтобы курировало одно ведомство", — считает Клячко.

Она также напомнила, что ранее существовало министерство просвещения, отдельно занимавшееся общим образованием, но и такое ведомство создавать в России в настоящее время никакого смысла нет, считает эксперт.

Еще одним обсуждаемым вопросом в последнее время стала возможность объединения трех внебюджетных фондов — ПФР, ФСС и ФОМС — в один.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Международная повестка не повлияет на формирование кабмина, заявил Песков
"В любом случае, мне кажется, что вопросы о повышении эффективности в целом пенсионной системы или системы здравоохранения важнее, чем вопросы о судьбе тех или иных фондов. У нас, к сожалению, в стране очень часто, когда есть какие-то проблемы, мы или создаем орган, или закрываем, хотя ни то, ни другое не ведет к решению проблемы. Поэтому, мне кажется, что можно оставить все как есть, можно и что-то реформировать, но важен более общий контекст изменения в этих сферах… Ликвидировать фонды или их создать — это дело нехитрое, а вот наполнить их работу каким-то новым содержанием — это сложнее", — сказал замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

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