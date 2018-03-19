Медведев поручил доработать инициативы в рамках поручений президента

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству доработать дополнительные инициативы в рамках исполнения поручений по итогам Российского инвестиционного форума, а также по итогам послания президента Федеральному Собранию.

"Как известно, президент подписал список поручений по итогам послания Федеральному Собранию, в нем есть пункты, относящиеся к компетенции правительства как действующего состава, работающего до сложения полномочий перед вновь избранным президентом, так и для будущего состава правительства. Речь, в частности, идет о совершенствовании законодательства, касающегося определения кадастровой стоимости имущества, налогов на доходы физических лиц, правового статуса самозанятых, а также совершенствования механизмов социальной поддержки, поддержки сельхозпроизводителей", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Кроме того, по словам премьера, есть поручения предложить меры по совершенствованию условий предпринимательской деятельности. Еще одно поручение касается темпов ростов инвестиций в основной капитал — сложная тема для правительства, отметил Медведев.

"В рамках исполнения в том числе поручений Российского инвестиционного форума, были высказаны ряд новых инициатив, надо их доработать. Прошу вас в рамках своих полномочий сосредоточиться на исполнении этих поручений. Я также, соответственно, подписал специальное поручение по линии правительства на эту тему только что", — добавил премьер.