Суд снял арест с активов АФК "Система" в деле по иску "Роснефти"

УФА, 19 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 131,6 миллиарда рублей по совместному ходатайству сторон, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Заявление… о полной отмене обеспечительных мер удовлетворить", — озвучила судья Светлана Хомутова.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. Истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти". В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск — о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти".

В мировом соглашении стороны договорились о поэтапном снятии ареста с активов "Системы", наложенного ранее в качестве обеспечительных мер по двум искам. Ранее суд в этом деле снял арест с 52,09% акций "Детского мира".

Под арестом оставались 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций ПАО "МТС-Банк", 100% долей ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей ООО "Объединенное мостостроительное предприятие", принадлежащие АФК "Система" и ее "дочке". По решению Арбитражного суда Башкирии арест с них будет снят.

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. В начале марта корпорация сообщила, что перечислила "Башнефти" финальный транш в размере 40 миллиардов рублей.