Варшава призвала Берлин бойкотировать "Северный поток — 2" из-за Скрипаля

ВАРШАВА, 19 мар — РИА Новости. Польша попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский в эфире радиостанции RMF FM.

В понедельник Варшаву посетит канцлер Германии Ангела Меркель и проведет переговоры с руководством страны.

"Это, несомненно, будет наиважнейшей темой разговоров, потому что после Солсбери у нас новая ситуация. Не подлежит сомнению, что это один из аспектов политики России в отношении Европы, не в отношении Великобритании. И стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия", — сказал Шиманьский.

При этом он признал, что "мы можем только убеждать Германию в том, что с "Северным потоком-2" связаны лишь негативные последствия, в то же время Германия – это независимая страна, так же как и Польша".

Вместе с тем, глава немецкого МИД Хайко Маас заявил в пятницу, что Германия не связывает свое участие в "Северном потоке-2" с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, отмечая, что "это проект хозяйственный",

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".