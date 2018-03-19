Торгово-промышленная палата обсудит экспортный потенциал Сибири на КЭФ

КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Торгово-промышленная палата РФ организует на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) в апреле круглый стол о продвижении экспортного потенциала регионов Сибири, сообщают организаторы КЭФ.

"В этом году на Красноярском экономическом форуме Торгово-промышленная палата РФ совместно с АО "Российский экспортный центр", правительством Красноярского края и Центрально-Сибирской ТПП при поддержке Минпромторга РФ организует круглый стол "Формирование и продвижение экспортного потенциала регионов Сибири. В рамках мероприятия планируется обсудить возможность расширения экспортного потенциала регионов Сибири, пути устранения инфраструктурных административных барьеров, повышение эффективности инструментов поддержки экспорта, роль российских загранпредставительств и торгово-промышленных палат в продвижении экспорта", — говорится в сообщении.

Также ТПП организует открытую дискуссию о цифровизации малого бизнеса, круглый стол о развитии бизнес-моделей, актуальных в 2018 году.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. В 2018 году КЭФ состоится 12-14 апреля.