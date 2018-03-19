Глава АКРА рассказала о главной цели экономической политики России

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Ключевой целью экономической политики России в новом политическом цикле станет повышение темпов экономического роста, полагает глава АКРА Екатерина Трофимова.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта озвучил ежегодное послание Федеральному собранию, где в качестве приоритетов выделил, в частности, обеспечение роста ВВП РФ темпами не ниже мировых и его увеличение на душу населения к середине следующего десятилетия в 1,5 раза. Тогда президент заявил, что ЦБ РФ должен работать в контакте с правительством для создания условий роста экономики.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства, кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Ключевой целью экономической политики станет повышение темпов экономического роста, потенциал которого, по расчетам АКРА, на текущий момент ограничен уровнем 1,5-2% в год на фоне негативных демографических тенденций", — сказала Трофимова РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, ключевым инструментом повышения темпов экономики может стать рост на основе кредитных ресурсов на фоне рекордно низких процентных ставок в экономике. "Развитие инструментов финансового рынка для увеличения доступности кредитования экономики станет одним из ключевых направлений экономической политики в среднесрочной перспективе", — полагает она.

Трофимова заметила, что подверженность экономической политики электоральным циклам характерна для любой экономики — обычно реформы приходятся на начало электорального цикла, а непосредственно перед выборами социально чувствительные решения не проводятся.

"Рецессия 2014-2015 годов отложила принятие многих решений на поствыборный период. Число решений и реформ, которые обсуждались к реализации после 2018-2019 годов, очень велико, и многие из них (например, пенсионная реформа, реформа ОСАГО, реформа рынка тепла) носят социальный характер, поэтому вряд ли будут реализованы единомоментно", — считает глава АКРА.