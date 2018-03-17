МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает издание The Washington Examiner.
"Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода "Северный поток — 2". Мы выступаем против "Северного потока — 2" и настаиваем на том, чтобы администрация (президента Дональда Трампа — ред.) использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода", — говорится в послании парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, оказавшемся в распоряжении издания.
Сенаторы убеждены, что в случае реализации проекта "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны России".
Авторы обращения призвали использовать для этого "все имеющиеся инструменты".
Помощник госсекретаря США Сандра Оудкирк ранее заявила, что успех проекта "Северный поток — 2" будет означать масштабные геостратегические последствия для США и ЕС. Она назвала худшим для США сценарием "закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет "Северного потока — 2" российского "Газпрома", что, по ее мнению, может привести к монополизации рынка.