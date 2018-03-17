МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает издание The Washington Examiner.

"Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода "Северный поток — 2". Мы выступаем против "Северного потока — 2" и настаиваем на том, чтобы администрация (президента Дональда Трампа — ред.) использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода", — говорится в послании парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, оказавшемся в распоряжении издания.

Сенаторы убеждены, что в случае реализации проекта "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны России".

Авторы обращения призвали использовать для этого "все имеющиеся инструменты".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Помощник госсекретаря США Сандра Оудкирк ранее заявила, что успех проекта "Северный поток — 2" будет означать масштабные геостратегические последствия для США и ЕС. Она назвала худшим для США сценарием "закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет "Северного потока — 2" российского "Газпрома", что, по ее мнению, может привести к монополизации рынка.