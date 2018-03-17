Минфин допустил повторное размещение евробондов в этом году

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минфин РФ может в этом году еще раз разместить евробонды, в том числе в других валютах, спрос на покупку бумаг в пятницу со стороны иностранных и российских инвесторов составил семь миллиардов долларов, значительно превысив объем размещения, заявил глава министерства Антон Силуанов.

Минфин России разместил новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%

"Несмотря на это, было решено ограничить объем размещения на уровне четырех миллиарда долларов по номиналу, оставив, таким образом, значительный объем неудовлетворенного спроса. Мы сохраняем за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами других сроков, а, возможно, и валют", — сказал Силуанов журналистам.

По его словам, средства, привлеченные от размещения новых облигаций "Россия-2029" и "Россия-2047", в объеме 3,2 миллиарда долларов будут использованы для выкупа облигаций "Россия-2030".

"Показательными результатами размещения стали: появление на рынке облигаций государств с формирующимися рынками нового, по всей видимости, самого крупного и высоколиквидного суверенного выпуска-бенчмарка "Россия-2047" в объеме семи миллиардов долларов по номиналу; сохранение высокого уровня спроса иностранных инвесторов на российский риск, несмотря на не самый благоприятный для России новостной фон, подтверждение способности России осуществлять заимствования на длительные сроки по рыночным уровням", — сказал Силуанов.

"Размещение в очередной раз подтвердило наличие устойчивого спроса на российские суверенные облигации различных категорий инвесторов, прежде всего, американских. В размещении приняли участие около 170 инвесторов", — отметил министр.

"Заявки поступили со стороны ряда крупных фондов, ранее не участвовавших в первичном размещении еврооблигаций России, 50% нового 30-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании", — добавил он.

"Еще одной особенностью размещения стал ограниченный спрос со стороны российских розничных инвесторов, несмотря на ранее проявленный интерес к выпуску таких инструментов. На их долю пришлось около 5% размещения. Этот факт может свидетельствовать о том, что потребности данной категории инвесторов были удовлетворены на вторичном рынке", — заключил Силуанов.