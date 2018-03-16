В Воронежской области из-за ледяной корки могут погибнуть около 15% озимых

ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. Ледяная корка на полях может привести к гибели 15% озимых, которыми засеяно 740 тысяч гектаров площадей в Воронежской области, сообщает в пятницу правительство региона.

Подготовка к весенне-полевым работам обсуждалась 16 марта на совещании, которое провел врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Как рассказал в своем выступлении врио руководителя департамента аграрной политики области Александр Квасов, в этом году посевная площадь составит 2,633 миллиона гектаров, что несколько больше, чем в прошлом году. Яровые культуры будут посеяны на площади 1,934 миллиона гектаров (на 153 тысяч гектаров больше уровня прошлого года).

"Что касается озимых культур, то они посеяны в регионе на площади 740 тысяч гектаров. Их состояние на 95% посевных площадей оценивается как хорошее и удовлетворительное. Однако наличие ледяной корки на полях вызывает у ученых опасения по поводу гибели растений – по предварительным оценкам, порядка 15%", — говорится в сообщении.

Поэтому уже сейчас, по словам Квасова, аграриям необходимо планировать их подкормку и прорабатывать дальнейшую технологию возделывания для получения высококачественного зерна.

Площадь зерновых культур в регионе в этом году увеличится на 30 тысяч гектаров — до 1,516 тысяч гектаров за счет роста площадей посевов зернобобовых и кукурузы на зерно. Посевные площади сахарной свеклы запланированы на уровне прошлого года и составят 136 тысяч гектаров. В масличной группе приоритет будет отдан сое и льну. Также планируется развивать органическое земледелие.

О льготном кредитовании сельхозтоваропроизводителей региона рассказала на совещании заместитель руководителя департамента аграрной политики региона – начальник отдела государственной поддержки АПК Светлана Петрова. По ее словам, в текущем году планом льготного кредитования Воронежской области предусмотрен лимит субсидирования на краткосрочное кредитование в размере 17,7 миллиарда рублей. Средства получат 325 заемщиков. Всего, как отмечает облправительство, на весенне-полевые работы в 2018 году будет направлено оборотных средств в 1,7 раз больше, чем в 2017 году.

Другие новости региона читайте здесь>>