В Воронежской области из-за ледяной корки могут погибнуть около 15% озимых

ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. Ледяная корка на полях может привести к гибели 15% озимых, которыми засеяно 740 тысяч гектаров площадей в Воронежской области, сообщает в пятницу правительство региона.
"Что касается озимых культур, то они посеяны в регионе на площади 740 тысяч гектаров. Их состояние на 95% посевных площадей оценивается как хорошее и удовлетворительное. Однако наличие ледяной корки на полях вызывает у ученых опасения по поводу гибели растений – по предварительным оценкам, порядка 15%", — говорится в сообщении.
Поэтому уже сейчас, по словам Квасова, аграриям необходимо планировать их подкормку и прорабатывать дальнейшую технологию возделывания для получения высококачественного зерна.
О льготном кредитовании сельхозтоваропроизводителей региона рассказала на совещании заместитель руководителя департамента аграрной политики региона – начальник отдела государственной поддержки АПК Светлана Петрова. По ее словам, в текущем году планом льготного кредитования Воронежской области предусмотрен лимит субсидирования на краткосрочное кредитование в размере 17,7 миллиарда рублей. Средства получат 325 заемщиков. Всего, как отмечает облправительство, на весенне-полевые работы в 2018 году будет направлено оборотных средств в 1,7 раз больше, чем в 2017 году.
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