Титов надеется на возвращение шести бизнесменов из "лондонского списка"

УФА, 16 мар – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов надеется на скорое возвращение в страну шести бизнесменов из "списка Титова".

"В список вошли все те, кому, мы считаем, важно помочь с точки зрения меры пресечения, чтобы арест был отменен, и тогда они могут вернуться. Мы постепенно углубляемся в каждое дело, проводим экспертизу. Экспертиза прошла уже по шести делам. Надеемся, что все шесть предпринимателей в ближайшие время смогут вернуться в ближайшие несколько недель", — сказал Титов журналистам.

Ранее бизнес-омбудсмен назвал имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Титов 23 февраля написал, что Андрей Каковкин стал первым бизнесменом из его "лондонского списка", который вернулся в Россию. А 26 февраля в Хабаровске Титов сообщил, что в ближайшее время его примеру могут последовать три или четыре предпринимателя из списка.