Титов надеется на возвращение шести бизнесменов из "лондонского списка"

УФА, 16 мар – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов надеется на скорое возвращение в страну шести бизнесменов из "списка Титова".
Ранее бизнес-омбудсмен назвал имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Титов 23 февраля написал, что Андрей Каковкин стал первым бизнесменом из его "лондонского списка", который вернулся в Россию. А 26 февраля в Хабаровске Титов сообщил, что в ближайшее время его примеру могут последовать три или четыре предпринимателя из списка.