Яценюк назвал "Северный поток – 2" "антиевропейским" проектом

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк раскритиковал газопровод "Северный поток —2".

Выступая на международной конференции в Варшаве, украинский политик назвал газопровод "антиукраинским" и "антиевропейским" проектом. Он также выразил возмущение тем, что в Европе находятся сторонники строительства "Северного потока — 2".

"Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского союза? <…> Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?" — цитирует Яценюка сайт партии "Народный фронт", которую возглавляет политик.

"Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что этот проект должен быть остановлен", — подчеркнул Яценюк, выразив надежду, что ЕС и Еврокомиссия примут "правильное решение".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.