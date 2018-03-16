Минтранс предложил Испании вместе участвовать в проектах на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Минтранс РФ предложил Испании рассмотреть возможность совместного участия в проектах на Ближнем Востоке, говорится в сообщении министерства.

Встреча замминистра транспорта РФ Алана Лушникова с государственным секретарем по вопросам транспорта, инфраструктуры и жилищному строительству Испании Хулио Гомес Помаром прошла на 12-ой Ближневосточной железнодорожной выставке Middle East Rail 2018.

"Испанской стороне было предложено рассмотреть возможность совместного участия на ближневосточном рынке", — говорится в сообщении.

В частности, Лушников предложил рассмотреть возможность кооперации испанских и российских технологий на ближневосточном рынке.

"Помар выразил заинтересованность и обещал рассмотреть такую возможность", — сообщает Минтранс.