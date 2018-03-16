ТАМБОВ, 16 мар — РИА Новости. Единая площадка "Геометрия бизнеса", созданная для поддержки малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области, начала работу в Тамбове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, площадка объединила Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга, Центр поддержки предпринимательства, Акционерное общество Микрокредитная компания "Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области", а также Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, в здании обустроены зоны для деловых встреч и приема иностранных делегаций, а также коворкинг-зона для проведения форсайт-сессий, мастер-классов и обучения.

"Долгие годы мы создавали инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Сначала появилась Корпорация развития, потом залоговый фонд, микрофинансовые кредитные организации, Центр кластерного развития. Объединив под одной крышей все эти организации и инфраструктурный сервис, мы создали выгодные и привлекательные условия для открытия и ведения бизнеса. Трудно представить лучший пример того, как область поддерживает предпринимателей", — сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на церемонии открытия площадки.

В свою очередь член Совета Федерации от Тамбовской области Александр Бабаков, находящийся в регионе с рабочей поездкой, отметил, что малый бизнес вносит существенный вклад в развитие экономики, создает новые рабочие места и высокоэффективные производства.

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области Новая бизнес-площадка открылась в Тамбове © Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области Новая бизнес-площадка открылась в Тамбове

"Подобные площадки означают, что возрождение экономики России происходит на наших глазах. Эта площадка — один из очень эффективных инструментов поддержки предпринимателей, которые активно участвуют в решении многих социальных и экономических проблем нашей страны и Тамбовской области", — сказал Бабаков, слова которого процитировали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в первый день работы на площадке "Геометрии бизнеса" состоялась церемония подписания ряда соглашений о деловом сотрудничестве, а также была проведена сессия регионального Центра инжиниринга, на которой обсуждались вопросы поддержки малого бизнеса.

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