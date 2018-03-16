Путин поручит продвигать производство медоборудования в России

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

С. ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручит правительству, министерству здравоохранения и министерству промышленности активнее продвигать производство отечественного медицинского оборудования.

Говоря об отечественном медицинском оборудовании на встрече с работниками сферы здравоохранения в Петербурге, президент отметил, что "линейка должна быть гораздо шире". "Задача такая в принципе стоит, давайте ее актуализируем", — предложил Путин.

"Можно сформулировать соответствующее поручение правительству в целом, министерству здравоохранения, министерству промышленности, чтобы вместе это двигали более активно, может, более активно, чем до сих пор это было… Нужно, конечно, иметь свое собственное эффективное и современное и перспективное оборудование", — сказал Путин.