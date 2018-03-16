Пикалево присвоили статус территории опережающего развития

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) присвоен моногороду Пикалево в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Моногороду Пикалево на востоке Ленинградской области присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, статус ТОСЭР гарантирует компаниям-резидентам, которые инвестируют в диверсификацию экономики моногорода, беспрецедентные налоговые льготы и иные преференции.

"Для нас очень важно получение решения о признании города Пикалево территорий опережающего экономического развития. Этого ждали не только мы, этого ждали и наши партнеры, инвесторы, те, кто потенциально готов инвестировать в создание новых рабочих мест в городе Пикалево. В нашем портфеле сегодня пять проектов, общий объем инвестиций более двадцати миллиардов рублей, и эти инвестиции позволят создать в Пикалево 1750 новых рабочих мест. Это рабочие места различной направленности. Это и сельское хозяйство, производство овощей закрытого грунта, это и легкая промышленность — производство спортивной и специальной одежды. Это и производство мебели и целый ряд других направлений", — цитирует пресс-служба губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пикалево — индустриальный моногород с населением около 21 тысячи человек. Остановка Пикалевского производственного комплекса в 2009 году вынудила жителей моногорода Пикалево перекрыть федеральную трассу. Тогда ситуацию разрешил Владимир Путин, на тот момент возглавлявший правительство РФ. В его присутствии был подписан договор о поставках сырья. Позже власти региона разработали комплексный инвестиционный план модернизации города.

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