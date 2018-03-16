Пикалево присвоили статус территории опережающего развития

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) присвоен моногороду Пикалево в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Моногороду Пикалево на востоке Ленинградской области присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, статус ТОСЭР гарантирует компаниям-резидентам, которые инвестируют в диверсификацию экономики моногорода, беспрецедентные налоговые льготы и иные преференции.
Пикалево — индустриальный моногород с населением около 21 тысячи человек. Остановка Пикалевского производственного комплекса в 2009 году вынудила жителей моногорода Пикалево перекрыть федеральную трассу. Тогда ситуацию разрешил Владимир Путин, на тот момент возглавлявший правительство РФ. В его присутствии был подписан договор о поставках сырья. Позже власти региона разработали комплексный инвестиционный план модернизации города.