На задачи по посланию президента нужен эквивалент 1,5% ВВП, заявил Белоусов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Реализация задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным по итогам послания Федеральному собранию, за шесть лет потребует суммы, эквивалентной 1,5% ВВП страны, причем больше всего затрат потребуют здравоохранение, инфраструктура и цифровая экономика, заявил журналистам помощник президента Андрей Белоусов.

При этом он отказался назвать конкретную сумму в рублях. "Средств нам хватит, сейчас эти расчеты уточняются. Безусловно, мы их будем уточнять. Примерно речь идет о величине, если говорить о шестилетии, порядка 1,5% ВВП. Это достаточно много, но не фатально много, учитывая, что наш весь бюджет — около 30% ВВП", — сказал Белоусов.

"Основные, самые емкие получатели, где у нас самое большое недофинансирование, — это здравоохранение и инфраструктура, в силу того что они самые капиталоемкие. Цифровизация — тоже достаточно емкая история", — пояснил он.

Оглашая послание Федеральному собранию 1 марта, президент РФ Владимир Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.