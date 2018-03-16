Медведев призвал губернаторов обеспечить ТОРы "живыми" проектами

ГОРКИ, 16 мар — РИА Новости. Губернаторы должны обеспечить созданные в их регионах территории опережающего развития (ТОР) "живыми" проектами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"И, конечно, надо обеспечить, чтобы туда пришли именно "живые" инвестиционные проекты. Это в значительной степени работа самих губернаторов, руководителей соответствующих муниципальных образований, потому что организационно-правовые решения для этого мы приняли", — заявил Медведев на совещании по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что правительство будет избирательно относиться к созданию таких инструментов развития.

"Этот инструмент — территории опережающего развития — тем не менее будет и дальше носить точечный немассовый характер. По ТОРам это именно такое безусловное решение, потому что других способов активизировать деловую жизнь в этих территориях нет", — сказал Медведев.